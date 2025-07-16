Бригада НГУ “Буревій” чекає на тебе!

Щоб долучитися до бригади “Буревій”, потрібно через сайт бригади. Також можна зв’язатися з рекрутинговим відділом бригади за електронною адресою join@bureviy.army або через Telegram-бот чи за телефоном.

Покрокова інструкція:

1. Вивчіть інформацію про бригаду.Відвідайте офіційний сайт бригади “Буревій” (www.bureviy.army) та ознайомтеся з її завданнями, історією та умовами служби. 2. Подайте заявку на вступ.Зробити це можна: Онлайн: Перейдіть на сайт “Гвардії наступу” (storm.mvs.gov.ua) та заповніть відповідну форму.

Перейдіть на сайт “Гвардії наступу” (storm.mvs.gov.ua) та заповніть відповідну форму. Офлайн: Зверніться до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Закарпатській області. 3. Зв’яжіться з рекрутинговим відділом.Якщо у вас виникли питання, або ви бажаєте отримати більше інформації, звертайтеся до рекрутерів бригади: Електронна пошта: join@bureviy.army

join@bureviy.army Telegram: Telegram-бот, що вказаний на сайті бригади

Telegram-бот, що вказаний на сайті бригади Телефон: +38 067 128-94-99

Важливо: Бригада “Буревій” є частиною “Гвардії наступу”, тож процес рекрутингу здійснюється через відповідний державний ресурс.

Додаткова інформація:

“Буревій” – це військове формування Національної гвардії України, яке бере участь у бойових діях на найскладніших ділянках фронту.

Бригада виконує завдання на сході країни, зокрема на Бахмутському напрямку та в районі Серебрянського лісництва.

“Буревій” – це бригада оперативного призначення, яка об’єднує військовослужбовців різних родів військ.

Вона відзначилась у боях за населені пункти Роботине, Бахмут, Кліщіївка, Серебрянське лісництво та Куп’янськ.

Захисники “Буревію” продовжують боронити країну на різних напрямках, зокрема Лимано-Куп’янському та Сіверському.

Приєднуйтесь до лав захисників!

Для довідки:

З 24 лютого 2022 року особовий склад військової частини виконував завдання в складі угрупування сил оборони міста Києва, охороняючи важливі державні об’єкти та об’єкти інфраструктури. Батальйонна-тактична група займала батальйонний район оборони на зовнішньому рубежі оборони міста Києва в Чернігівській області. Особовий склад бригади залучався для оборонних дій в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ Луганської області та Бахмут Донецької області. Наразі бійці бригади продовжують виконувати бойові завдання на Сватівському та Лиманському напрямках. Указом президента України Перша Президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» удостоєна почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

На даний час бригада виконує завдання на Куп’янському напряму.