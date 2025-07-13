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У Києві СБУ ліквідувала російських кілерів, які застрелили полковника із Закарпаття (ВІДЕО)

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  • Коментарі Вимкнено до У Києві СБУ ліквідувала російських кілерів, які застрелили полковника із Закарпаття (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ рф здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича із Закарпаття в Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника сьогодні вранці, 13 липня, особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Згідно з його словами, росіяни передчасно направили в Україну агентурно-бойову групу ФСБ. Три дні тому вона вбила співробітника СБУ полковника Воронича.

«За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

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Він подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Як зазначається, вбивство полковника СБУ Івана Воронича скоїли чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм стежити за полковником, з’ясувати його графік дня та маршрути пересування.

Згодом куратор передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

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Здійснивши убивство полковника Служби безпеки України, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ і Нацполіції встановили їхнє місцеперебування у Київській області.

Нагадаємо вам, що 10 липня 2025 року близко 8 години ранку у Голосіївському районі Києва сталося зухвале вбивство одного з ключових офіцерів Служби безпеки України — 50-річного полковника Івана Івановича Воронича родом із Закарпаття. Він обіймав посаду старшого оперативного співробітника 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій.

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