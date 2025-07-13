«Азов» закликає встановити 28 липня Днем пам’яті загиблих в полоні

За понад 11 років війни з окупантами тисячі українців – військових і цивільних – піддавалися тортурам і приниженням у ворожому полоні.

Багато хто не витримав знущань і помер в неволі. Або ж був цілеспрямовано і жорстоко вбитий, як полонені азовці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці.

Заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» по роботі з особовим складом, підполковник Святослав «Калина» Паламар поділився своїми думками про необхідність пам’ятати тих, хто так і не побачив свободи і загинув у ворожому полоні.