У Києві застрелили полковника СБУ із Закарпаття (ВІДЕО)

10 липня 2025 року близко 8 години ранку у Голосіївському районі Києва сталося зухвале вбивство одного з ключових офіцерів Служби безпеки України — 50-річного полковника Івана Івановича Воронича родом із Закарпаття. Він обіймав посаду старшого оперативного співробітника 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій.

Про це у Фейсбуці повідомив ексрозвідник Роман Червінський:



“Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ.

Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович.

Вічна памʼять, шана та честь!

Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків.

Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу”.

За словами очевидця, який телефонував на лінію 102, стрілець після пострілу втік у напрямку ЖК «Амурський».

Першими на місце події прибули патрульні — інформація про стрілянину підтвердилася. Зі слів двірника, нападник сів у позашляховик (марка та номер встановлюються) та зник у невідомому напрямку. В місті введено спеціальний поліцейський план «СИРЕНА».

Місцеві жителі повідомляють, що загиблим є співробітник спецпідрозділу «Альфа» СБУ — Іван Іванович Воронич, родом із Закарпаття.

На вигляд нападник — худорлявий чоловік близько 180 см зросту, в чорних шортах та клітчастій сорочці.

Офіційна інформація щодо особи загиблого та мотивів вбивства поки уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та криміналісти.

Служба безпеки та національна поліція вживають комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, сказали в СБУ.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).