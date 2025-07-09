Бригада НГУ «Червона Калина» запрошує до своїх лав!

Професійна команда батальйону РУБАК 14-ї окремої механізованої бригади «Червона Калина» оголосила набір нових бійців. Це унікальна можливість для мотивованих громадян долучитися до елітного підрозділу, що спеціалізується на роботі з безпілотними системами.

Підрозділ працює з усіма видами безпілотних систем, і кожен новобранець отримує шанс стати професіоналом у цій галузі незалежно від свого попереднього досвіду. Команда готова навчати як новачків, так і вдосконалювати навички тих, хто має військовий досвід.

Вакансії, які пропонуються:

Авіаційний механік

Авіаційний технік

Зовнішній пілот FPV

Зовнішній пілот ударних крил

Сапер

Командир екіпажу ударних крил

та багато інших.

Що потрібно?

Від кандидатів очікується лише щире бажання захищати рідну землю та нищити ворога. Батальйон пропонує підтримку, навчання та можливість стати частиною потужної команди, яка працює заради майбутнього України.

Як долучитися?

Залишайте заявку на офіційному сайті: 14brigade.com.ua

на офіційному сайті: 14brigade.com.ua Телефонуйте за номером: +380 97 301 7770

Приєднуйтеся до РУБАК і станьте частиною справжньої сили, яка наближає нашу перемогу!