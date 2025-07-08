Президент присвоїв звання Героя України (посмертно) Назарію «Грєнці» Гринцевичу – воїну “Азова”

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу.

«Грєнка» вступив в артилерійський підрозділ «Азову» у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення був наймолодшим азовцем-захисником Маріуполя. Зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на «Азовсталі».

Після звільнення з полону Назарій повернувся до бойової роботи. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки «Контакт12» у складі бригадної артилерійської групи.

Побратими згадують азовця як енергійного, завжди позитивного і налаштованого на роботу бійця. Він прагнув бути першим і підтримувати побратимів в усьому. Також «Грєнка» особисто приділяв велику увагу підготовці рекрутів підрозділу.

Назарій «Грєнка» Гринцевич загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Кремінському напрямку.

«Щоб не було, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну».

Пам’ятаємо. Помстимося.