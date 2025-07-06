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В Угорщині автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП: багато травмованих

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  • Коментарі Вимкнено до В Угорщині автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП: багато травмованих

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з’їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

Про це повідомили у консульстві України в Угорщині.

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.

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Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України.

З 77 осіб, що перебували в автобусі, – 19 постраждалих, з них 4 осіб із важкими пораненнями, загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш.

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Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

📞 Працюють гарячі телефонні лінії:

+36 304 920 940 (ПУ в Угорщині),
+36 3178 068 30 (КУ в Ніредьгазі)

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