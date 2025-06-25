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Суспільство

Мотивація та переваги  для військовослужбовців, які укладають контракт￼

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Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 800 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

З 01 січня 2016 року планується підвищення грошового забезпечення до рівня ВМС, ВДВ та льотно-підйомного складу і ІТС авіації ПС ЗС України (від 3005 грн.).

Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від 7 – 8 тис. грн. (Станом на 16.09.2015 ще не впроваджено).

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Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

  • гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
  • значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
  • регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
  • можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;
  • участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.
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