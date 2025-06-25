Мотивація та переваги  для військовослужбовців, які укладають контракт￼

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 800 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.
З 01 січня 2016 року планується підвищення грошового забезпечення до рівня ВМС, ВДВ та льотно-підйомного складу і ІТС авіації ПС ЗС України (від 3005 грн.).
Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від 7 – 8 тис. грн. (Станом на 16.09.2015 ще не впроваджено).
Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.
Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:
- гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
- значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
- регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
- можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;
- участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.