Світла пам’ять загиблому хлопцю в Києві внаслідок жорстокої атаки росії (ВІДЕО)

У ці страшні дні серця українців розриваються від болю…

Це хлопець, за долею якого стежила вся країна.

Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії…

Та дива не сталося.

Ісаєнко Дмитро Костянтинович, студент 1мЗЛФР групи,1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності «Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)», загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки росії.

Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Колектив університету з вами у скорботі.

Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо.🕯️

Хто має можливість і бажання — підтримайте родину Дмитра:

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf

💳Номер картки банки

4441 1111 2537 1967

(банка відкрита на імʼя друга Дмитра, нашого студента факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Бученка Олександра Дмитровича)

Глибокі співчуття висловлює УДУ імені М. П. Драгоманова.



Вчора подружжя ридало біля зруйнованого будинку, їхній син – під завалами. Невимовний біль.

Вчора, 17 червня, близько 20:00 з-під завалів у Києві дістали тіло хлопця, якого чекали батько та мати.

Батьки юнака весь час залишалися біля руїн, чекаючи на звістку.

Боляче😢

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня.

За попередніми даними у Києві в результаті російського обстрілу 21 людина загинула та 134 дістали поранення.