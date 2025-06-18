Мобілізація до Прикордонної Служби України

У сучасних умовах, коли безпека держави стає одним з ключових пріоритетів, роль прикордонної служби набуває особливого значення. Мобілізація нових кадрів до лав прикордонників є не лише відповіддю на актуальні виклики, але й важливим кроком до забезпечення стабільності та захисту державних кордонів.

Наразі досі здійснюється добір людей, основні спеціальності це: оператор безпілотних літальних апаратів, медичні працівники, зв’язківці, кухарі, водії, кінологи, інструктори. Як бачите спектр спеціальностей дуже широкий, в залежності від освіти, яку має людина, від її навченості. Тому коли людина потрапляє до прикордонної служби, особа попередньо проговорює з рекрутами ці питання. А чисельність військовослужбовців збільшена, тому прикордонники на постійній основі здійснюємо донабір, це трапляється у зв’язку з тим, що люди можуть звільнятись за станом здоров’я, за сімейними обставинами, за вислугою років при досягненні 60-ти річчя.