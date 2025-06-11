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Суспільство

Що треба знати до мобілізації і як працювати з БПЛА у війську

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  • Коментарі Вимкнено до Що треба знати до мобілізації і як працювати з БПЛА у війську

У сучасній війні дрони є невіддільною частиною бойових дій. Особливо гостро це відчувається на фронті, де вони перетворилися на високоточні інструменти розвідки та коригування вогню.

Типовий день оператора дрона

Зазвичай зміна починається з перевірки та підготовки обладнання для роботи. Далі — залежно від обставин і вказівок диспетчерів. Робота часто координується з суміжними підрозділами.

Початок і завершення польоту узгоджуються з іншими екіпажами. Наприклад, «екіпаж альфа» інформує про виліт, дотримується вказівок диспетчерів, виконує завдання та, з урахуванням заряду батареї для зворотного шляху, повідомляє про необхідність заміни «екіпажем браво». Після того як «екіпаж браво» прибуває на місце, «екіпаж альфа» повертається для заміни батареї.

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Найкращі безпілотні підрозділи, такі як «К-2», «Ахіллес», «РАРОГ» і «Птахи Мадяра», разом з іншими підрозділами БПЛА, створюють сталу лінію дронів, що посилить наших воїнів на нулі, забезпечить тотальний контроль над усіма діями ворога та його знищення.

Проєкт «Лінія дронів» — це ініціатива Президента України, що координується Командуванням Сухопутних військ, Державною прикордонною службою, Міністерством оборони України, а також Міністерством цифрової трансформації.

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Безпілотні системи змінюють тактику бою і рятують життя наших військових. Сьогодні дрони формують «killzone» на 10–15 км, де ворог зазнає великих втрат. Так наша мужня піхота отримує підтримку з повітря, що знижує ризики для їхнього життя, а безпілотники виявляють і знищують ворожі цілі.

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