Що треба знати до мобілізації і як працювати з БПЛА у війську

У сучасній війні дрони є невіддільною частиною бойових дій. Особливо гостро це відчувається на фронті, де вони перетворилися на високоточні інструменти розвідки та коригування вогню.

Типовий день оператора дрона

Зазвичай зміна починається з перевірки та підготовки обладнання для роботи. Далі — залежно від обставин і вказівок диспетчерів. Робота часто координується з суміжними підрозділами.

Початок і завершення польоту узгоджуються з іншими екіпажами. Наприклад, «екіпаж альфа» інформує про виліт, дотримується вказівок диспетчерів, виконує завдання та, з урахуванням заряду батареї для зворотного шляху, повідомляє про необхідність заміни «екіпажем браво». Після того як «екіпаж браво» прибуває на місце, «екіпаж альфа» повертається для заміни батареї.

Найкращі безпілотні підрозділи, такі як «К-2», «Ахіллес», «РАРОГ» і «Птахи Мадяра», разом з іншими підрозділами БПЛА, створюють сталу лінію дронів, що посилить наших воїнів на нулі, забезпечить тотальний контроль над усіма діями ворога та його знищення.

Проєкт «Лінія дронів» — це ініціатива Президента України, що координується Командуванням Сухопутних військ, Державною прикордонною службою, Міністерством оборони України, а також Міністерством цифрової трансформації.

Безпілотні системи змінюють тактику бою і рятують життя наших військових. Сьогодні дрони формують «killzone» на 10–15 км, де ворог зазнає великих втрат. Так наша мужня піхота отримує підтримку з повітря, що знижує ризики для їхнього життя, а безпілотники виявляють і знищують ворожі цілі.