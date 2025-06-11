У США відбудеться наймасштабніший протест проти Трампа: на мітинги вийдуть мільйони людей (ВІДЕО)

У суботу протестувальники виходять на вулиці та громадські центри по всій країні, і організатори очікують, що це буде найбільший одноденний мітинг проти президента Трампа з початку його другої адміністрації.

Про це повідомляє Axios.

Широкомасштабний рух суперечитиме багатомільйонному військовому параду Трампа у Вашингтоні.

«Без королів — це загальнонаціональний день непокори», — написали організатори. «Від міських кварталів до малих міст, від сходів суду до громадських парків ми вживаємо заходів, щоб відкинути авторитаризм».

Понад 100 продемократичних правозахисних груп співпрацюють для організації заходів «Без королів».

«Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження», – йдеться на вебсайті No Kings .

«Видовище, покликане виглядати як сила. Але справжня сила не ставиться у Вашингтоні. Вона піднімається скрізь».

Трамп запропонував провести військовий парад на свій 79-й день народження та 250-річчя армії США.

Армія прогнозує, що витратить на цей план від 25 до 45 мільйонів доларів, і ця оцінка не включає Секретну службу чи правоохоронні органи.

Вашингтон не відомий проведенням військових парадів, але Трамп бореться за їх проведення ще з першого терміну свого президентства.

Президент Трамп у вівторок пообіцяв, що протести у відповідь на його багатомільйонний військовий парад у Вашингтоні зустрінуть «дуже велику силу».

«Тих людей, які хочуть протестувати, зустрінуть дуже сильні удари», – сказав Трамп під час прес-конференції в Овальному кабінеті, де його оточували інші члени його адміністрації.

«Я навіть не чув про протест, — сказав він, — але… це люди, які ненавидять нашу країну».

За оцінками організаторів, мільйони людей протестуватимуть у понад 1800 мітингах у всіх 50 штатах і співдружностях, включаючи Пуерто-Рико.

Деякі міжнародні мітинги також заплановані в таких країнах, як Колумбія, Малаві, Італія, Португалія, Німеччина та Велика Британія.

«Ми хочемо створити контраст, а не конфлікт», – сказала Ліа Грінберг, співвиконавчий директор Indivisible, однієї з партнерських груп.

«Вибір проводити заходи «Без королів» у кожному місті, окрім Вашингтона, є навмисним рішенням зосередитися на контрасті та не дати адміністрації Трампа можливості розпалювати конфлікт, а потім зосередити його на ньому».

Жіночий марш окремо організовує протести під назвою «Вижени клоунів».

Станом на вівторок по обіді понад 13 000 осіб підтвердили свою участь у 320 заходах.

«14 червня — це наш шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів, які його очолюють», — йдеться на вебсайті організації.

Нагадаємо вам, що кілька днів протестів у Лос-Анджелесі проти рейдів федеральних імміграційних служб спричинили демонстрації в містах по всій країні.

Протести в Лос-Анджелесі поглибили ворожнечу між Трампом та губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом після того, як президент федералізував Національну гвардію штату на тлі заворушень без прохання губернатора.

У вівторок Трамп заявив, що інші міста по всій країні можуть очікувати масштабних операцій ICE.

Адміністрація вжила заходів , що суперечать прецедентам, федералізувавши Національну гвардію Каліфорнії попри опір з боку посадовців штату та мобілізувавши сотні морських піхотинців для «відновлення порядку».

По всій країні протестувальники вийшли на знак солідарності з демонстрантами в районі Лос-Анджелеса.

Протести, деякі з яких переросли в напружені, виникли в інших районах Каліфорнії, в кількох містах Техасу та за їх межами.

Десятки додаткових демонстрацій відбулися у відповідь на арешт Девіда Уерти, відомого профспілкового лідера в Лос-Анджелесі, якого затримали під час роботи спостерігачем від громади під час імміграційного рейду на робочому місці.

Уерту звільнили під заставу в розмірі 50 000 доларів у понеділок.

Протести не припиняються, і у відповідь на багатомільйонний військовий парад президента Трампа у Вашингтоні в суботу заплановано « національний день непокори ».