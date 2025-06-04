Топ-10 вакансій для українців у НГУ

НГУ оприлюднила 10 кращих актуальних вакансій. На них можуть претендувати як військовозобов’язані громадяни (в межах мобілізаційних процесів), так і чинні військовослужбовці.

До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України потрапили різні пропозиції.

Отже, психологічна служба НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації на посаду військового психолога — для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Грошове забезпечення — від 20 000 до 125 000 гривень.

Західне відділення комплектування НГУ шукає кулеметника для служби у військовій частині в місті Луцьк.

Грошове забезпечення — від 20 000 до 120 000 гривень.

Військова частина НГУ в місті Рівне шукає командира взводу.

Грошове забезпечення — від 20 000 до 125 000 гривень.

Бригада НГУ «Азов» шукає відеографа (оператора-монтажера).

Грошове забезпечення — від 27 000 до 127 000 гривень.

Також бригада спецпризначення НГУ «Азов» шукає травматолога.

Грошове забезпечення — від 27 000 до 127 000 гривень.

Центральне відділення комплектування НГУ пропонує роботу кухаря.

Грошове забезпечення — від 20 000 до 120 000 гривень.

Відділ комплектування НГУ в місті Києві шукає електрика — для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Грошове забезпечення — від 21 000 до 51 000 гривень.

Бригада НГУ «Рубіж» (Гостомель Київської області) шукає водія категорії D — для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Грошове забезпечення — від 25 000 до 125 000 гривень.

Західне відділення комплектування НГУ в місті Львів шукає сапера для штурмової бригади «Червона Калина».

Грошове забезпечення — від 25 000 до 125 000 гривень.

Військова частина НГУ 3008 з міста Вінниця шукає гранатометника.

Грошове забезпечення — від 20 000 до 120 000 гривень.

Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).