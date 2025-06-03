Путін вимагає “свободу” для московської церкви в Україні

Вчора, 2 червня 2025 року, в Стамбулі відбувся другий тур переговорів між представниками України та рф. Ні для кого не стало несподіванкою те, що представники диктатора путіна не прагнули ніякого миру та припинення війни, а мають лише за мету затягнення часу, а все це шоу медінський та “банда” влаштовують тільки для глядачів з “Білого Дому”.

При всьому цьому, зі слів Президента України Володимира Зеленського, було досягнуто домовленостей щодо обміну полонених, а саме: всіх на всіх з числа важко поранених та військових віком від 18 до 25 років, також зі слів гаранта прийнято домовленості про обмін тілами загиблих 6 тисяч на 6 тисяч.

Зараз в мережі з’явився ще один з пунктів вимог до України, що ворог вимагає свободи для так званої Української Православної Церкви мп, яка є нічим іншим як філіалом рпц та досі є найголовнішим розплідником сепаратистів, агентів фсб та зрадників в Україні!