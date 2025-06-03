Волинський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом!

Нагадуємо, що добір кандидатів відбувається за територіальним принципом, тож перший рік служби ти проведеш саме у тому підрозділі на Волині, де виявиш бажання служити.
Контракт на 1 рік — для громадян віком від 18 до 25 років.
Шукаємо в небойові підрозділи інспекторів прикордонної служби та прикордонного контролю.
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Також потрібні:
– фахівці з ІТ-систем;
– кухарі;
– лікарі (хірург, терапевт, травматолог, лікар загальної практики – сімейної медицини).
Приєднуйся до команди Волинського прикордонного загону вже сьогодні!
Адреса: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6
Телефон для довідок: +380 96 905 1301
(дзвінки приймаються у робочі дні з 08:00 до 17:00)