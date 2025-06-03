Волинський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом!

Нагадуємо, що добір кандидатів відбувається за територіальним принципом, тож перший рік служби ти проведеш саме у тому підрозділі на Волині, де виявиш бажання служити.

Контракт на 1 рік — для громадян віком від 18 до 25 років.

Шукаємо в небойові підрозділи інспекторів прикордонної служби та прикордонного контролю.

Також потрібні:

– фахівці з ІТ-систем;

– кухарі;

– лікарі (хірург, терапевт, травматолог, лікар загальної практики – сімейної медицини).

Приєднуйся до команди Волинського прикордонного загону вже сьогодні!

Адреса: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6

Телефон для довідок: +380 96 905 1301

(дзвінки приймаються у робочі дні з 08:00 до 17:00)