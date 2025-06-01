СБУ дронами атакувала російські аеродроми: масово палають бомбардувальники (ВІДЕО)

Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію “Павутина” зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу рф. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста.

В даний час літаки горять на аеродромах «Біла», «Дягілево», «Оленя» та «Іваново».

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

За словами свідків – дрони вилітають прямо з фур, які стоять неподалік аеродромів Бєлая і Олєнья, через що росіяни неспроможні задіяти власне ППО.

Так, на одному відео видно як палає аеродром «Белая» і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує «бавовну».

Під атакою прямо зараз дві найбільші авіабази русні, де базується стратегічна авіація.

Дрони вилітають із фури, що стоїть на заправці, — кажуть кацапи.

Україна — єдина у світі неядерна країною, яка знищила стільки ворожої стратегічної авіації.

Прямо зараз росія десятками втрачає стратегічне озброєння. Палають унікальні літаки, які не мають аналогів і давно зняті з виробництва.

Україна пише історію, воюючи в таких умовах які ми маємо. Рівно 29 років тому, цього дня, ми віддали свою ядерну зброю та її носії росії