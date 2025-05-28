Викладачка Закарпатського угорського інституту стала депутаткою Європарламенту від партії Орбана “Фідес” та зрадила Україну (ВІДЕО)

Вікторія Ференц, яка донедавна викладала в Закарпатському угорському інституті в Берегові, несподівано для багатьох зробила кар’єрний стрибок — стала депутаткою Європарламенту від угорської правлячої партії «Фідес» Віктора Орбана.

Ще вчора — викладачка в українському виші, а сьогодні — політикиня, яка у своєму відео відкрито хизується паспортом іншої держави та виступає проти України на міжнародній арені!

Попри заяви про «представництво інтересів угорської громади Закарпаття», ніхто з мешканців області її на це не уповноважував. Її політична риторика збігається з курсом Будапешта: знецінення українського суверенітету, дискредитація євроінтеграції та небажання бачити Україну повноцінним членом ЄС.

На жаль, будучи у Брюсселі, Ференц воліє забути про своїх колишніх співвітчизників, натомість активно працює в інтересах чужих країн…

Вікторія Ференц народилася і виросла в селі Палло (колишня назва – Павлово), що на кордоні зі Словаччиною, за 11 км від Ужгорода. Тут нині проживає трохи понад 400 мешканців. Вікторія Ференц з місцевої угорської родини. Після школи поступила на навчання у Закарпатський угорський інститут (м. Берегово), де здобула диплом викладача англійської мови та історії. Була президентом студентського самоврядування. У 2011 році стала очолила громадську організацію закарпатських угорських докторантів Momentum Doctorandus, надалі була віце-президентом філії Postgraduates International Network – організації в Будапешті, яка об’єднує організації молодих дослідників. У ролі наукового співробітника угорського Інституту національної політики займалася вивченням становища угорської меншини в Закарпатській області.

“Хоча я вже кілька років живу в Угорщині, але мене багато чого пов’язує із Закарпаттям, я досліджую права громади на рідну мову, освіту угорською мовою, соціальну ситуацію, а крім того, я часто приїжджаю на Закарпаття, викладаю в інституті у Берегові. Саме тому для мене найголовнішою метою є відновлення миру, і, відповідно до – мирного життя на Закарпатті”, – каже Вікторія Ференц у своєму недавньому інтерв’ю.

Розповідає, що збирається під час роботи в Європарламенті використати свої навички, набуті під час попередньої діяльності. Вважає своєю місією стежити за всіма важливими подіями в Україні та на Закарпатті з національно-політичної погляду, а також усіляко підтримувати закордонну угорську меншину. Зокрема у сфері освіти.

Також Вікторія Ференц каже, що буде продовжувати роботу своєї попередниці Андреї Бочкор, а та, як відомо, була відданою підлеглою Орбана, співпрацювала з Медведчуком та всіляко намагалася очорнити Україну, маніпулюючи питаннями нацменшин.

Лобіював її політичне просування Ласло Брензович, який позиціонує себе, як представник та захисник інтересів закарпатських угорців та переховується від українського правосуддя в Угорщині за звинуваченням у зазіханні на суверенітет та територіальну цілісність України.

Схоже, Закарпаття і Закарпатський угорський інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, що в Берегово, стали справжніми «кузнями кадрів» для Орбана. Він уміло використовує представників угорської нацменшини у своїх політичних іграх проти України: спочатку дає місця в партійних списках, а потім ці васали на європейській арені стараються танцювати під дудку свого “шефа” та нерідко проводять антиукраїнську пропаганду.

За інформацією insiderinfo.