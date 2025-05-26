На Закарпатті затримано лікаря ВЛК

Служба безпеки України продовжує системно виявляти та блокувати незаконні механізми уникнення мобілізації.

Цього разу задокументовано протиправну діяльність лікаря — завідувача травматологічного відділення однієї з районних лікарень, який входив до складу військово-лікарської комісії.

За грошову винагороду він організовував фіктивне стаціонарне «лікування» для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Під час перебування таких «пацієнтів» у медзакладі оформлювалися історії хвороби з вигаданими діагнозами.

На підставі сфальсифікованих медичних документів ухилянтам видавали висновки про непридатність до військової служби або довідки, що надають право на відстрочку.

Правоохоронці затримали лікаря «на гарячому» — під час отримання частини хабаря за оформлення медичних документів.

У ході обшуків вилучено медичну документацію, грошові кошти в різних валютах, а також інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Заходи з викриття злочину проводили оперативники СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими Тячівського районного відділу ГУ Національної поліції в Закарпатській області за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.