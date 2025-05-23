Угорщина звинуватила Україну в шпигунській діяльності

За словами прем’єр-міністра, в Угорщині ведеться активна шпигунська діяльність. Кожна країна це робить, але є нормальний рівень цього, але, за його словами, українська активність в Угорщині сильно зросла.

Цю інформацію опублікувало угорське видання 24.hu.

За його словами, українці проводять дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими, «до чого ми, звичайно, не маємо жодного стосунку». Він вважає, що в Угорщині діє провоєнна, проукраїнська пропагандистська мережа, але їх це не здивувало. Однак він навіть не врахував, що – як він стверджував – опозиційні партії мають глибокі зв’язки з українською спецслужбою. «Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати», – підкреслив він.

За його словами, опозиційні партії цього не заперечували, оскільки він уже бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій. За словами Орбана, цього не можна заперечувати.

Він не згадав ім’я Петера Мад’яра, навіть не згадував про нього, хоча урядові ЗМІ останніми тижнями намагалися зобразити його як українського агента.

Нагадаємо, що зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини.

Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві.

А 20 травня угорські служби національної безпеки виявили ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України, один з них депутат Закарпатської обласної ради.