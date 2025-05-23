Проросійський піп Димитрій Сидор зробив шокуючу заяву і “втік” на лікарняне ліжко перед судом (ВІДЕО)

21 травня 2025 року після судового засідання обвинувачений Димитрій Сидор дозволив собі публічну заяву, яка викликала обурення не лише серед правників, а й серед частини вірян Закарпаття.

У своїй промові він намагався виправдати вживання слів «безбожник», «сатаніст», «антихрист» — не як образи, а як нібито «риторичні євангельські терміни». При цьому звинуватив українське суспільство в «маловірності», а працівників правоохоронних органів — у «незнанні Євангелія».

Але ключове питання не в релігійній лексиці. Йдеться про контекст: слова були використані не в духовному середовищі, а в публічному просторі з чітким політичним і ідеологічним забарвленням, що межує з розпалюванням ворожнечі.

Закон України гарантує свободу слова, але не дозволяє прикривати дискримінацію чи зневагу релігійною оболонкою. Права людини — це не тільки право говорити, а й відповідати за сказане, якщо воно посягає на гідність інших.

Цинічне використання Євангелія для легітимізації агресивної риторики — це не віра. Це спроба сховати політичну пропаганду за рясою.

Можливо, настав час розділяти проповіді від політичних заяв. Бо там, де закінчується духовність — починається маніпуляція.

Нагадаємо вам, 21 травня повинно було відбутись фінальне засідання у справи №308/6869/23, яка триває більше року. Суд вирішує долю ужгородського попа УПЦ мп Димитрія Сидора, якому інкримінують посягання на територіальну цілісність України, , але через неготовність адвоката Сидора Олексія Фазекоша до судових дебатів судддя Ужгородського міськрайонного суду Тамаз Деметрадзе переніс засідання на сьогодні, 23 травня, яке так і не відбулось, бо проросійський піп зліг у кардіологію — за день до оголошення вироку його госпіталізували.

За офіційною версією, ввечері 22 травня Сидора поклали до кардіологічного відділення. Через це суддя Тамаз Деметрадзе переніс засідання на 19 червня 2025 року. Це вже четверта спроба розглянути фінал справи №308/6869/23, яка триває більше року.

УПЦ уже закликала «молитися за переслідуваного священика», який, мовляв, «страждає за сміливу проповідь», а вирок у справі Димитрія Сидора знову відкладається, тепер через через лікарняне ліжко.