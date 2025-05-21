Все про  «Контракт 18-24» 

Які умови контракту та хто може податися?

Умови контракту передбачені законодавством: це вік від 18 до 24 років включно. Також це відсутність судимостей і наявність базової загальної освіти та вищої освіти. Звісно ж, має бути довідка про військово-лікарську комісію, тобто довідка про придатність, і проходження психологічного відбору. Це основні критерії для набору на проєкт задля підписання цього контракту.

Хто і як здійснює відбір кандидатів, які подаються та чи можуть відмовити?

Спершу здійснюємо відбір кандидатів ми у нашому Центрі рекрутингу, якщо люди хочуть долучитися до бригад сухопутних військ, а наразі їх дев’ять. Якщо людина пройшла співбесіду у нас, а тоді з обраним підрозділом, то тоді направляється в підрозділ. У ньому їй можуть відмовити також, тому що там охочі проходять ще один відбір. Наприклад, може бути відмова по психологічному відбору чи якщо людина не пройде ВЛК. Це дві основні причини.

Де можна подати заявку?

На нашому сайті, там можна ознайомитися з інформацією про кожну бригаду на вкладці «18-24». Також можна зателефонувати на нашу гарячу лінію за номером 0 800 503 696, або ж безпосередньо прийти в Центр та отримати там фахову консультацію. Зазначу, що прихід туди не означає обов’язкове підписання контракту. Людина може прийти, поспілкуватися, їй дадуть відповіді на всі питання, бо хтось може бути ще не впевнений, хтось вагається.

Чи можна вибирати підрозділ, чи розподіл відбувається вже автоматично і вибір добровольця нічого не означає?

Ні, вибір однозначно є. Зараз, так як ми є першим Центром рекрутингу сухопутних військ, через нас можна долучитися до дев’яти бригад сухопутних військ. Серед них такі: 28, 72, 92, 10, 3, 30, 93, 128 і 24 бригади. Також є посади, визначені законодавством: стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них. Але у людей є вибір, вони можуть обрати і посаду, і підрозділ.

Це вичерпний перелік частин чи він буде доповнюватися?

Він може доповнюватися. Поки такої інформації немає, але ми обов’язково анонсуємо її на наших сторінках в соціальних мережах.

Що відбувається, коли людина підписала контракт. Куди вона йде?

Відразу служби не може бути. Спершу, після підписання контракту, йде базова загальновійськова підготовка для новобранців. Вона є розширеною, адже держава виділяє на кожного військовослужбовця додатково 200 000 гривень на матеріальне забезпечення. Ця базова загальновійськова підготовка триває 45 днів. На ній рекрути, вже військовослужбовці, вивчають тактичну підготовку, вогневу підготовку, медицину, міжнародне право, РХБЗ, психологію, тобто йде комплексне навчання. Потім іде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. Стільки часу вона може бути, наприклад, для гранатометників. А якщо людина обрала посаду стрільця-снайпера, то підготовка триває 30 днів. Після фахової підготовки будуть ще 14 днів злагодження та адаптації безпосередньо в обраному підрозділі. Тобто людина знайомиться зі своїми побратимами, з якими буде служити і виходити на бойові завдання. Не буває так, що одразу їх, скажемо так грубо, кидають ще не навченими. Ні, спочатку йде комплексне навчання, яке дійсно може тривати до 3 місяців. І вже тоді можемо говорити про виконання бойових завдань.