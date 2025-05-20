Угорщина заявила про виявлення ще двох “українських шпигунів”

Угорські служби національної безпеки виявили ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України. Про це сьогодні, у вівторок, повідомив державний секретар із питань публічної дипломатії та зв’язків із громадськістю Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х.

За словами Ковача, один із викритих – Роланд Цебер – нібито працював як нелегальний співробітник української розвідки та встановлював контакти з представниками угорської опозиції. Він організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб впливати на позицію Будапешта щодо війни в Україні. Через зростаючий вплив Цеберу заборонили в’їзд до Угорщини у 2024 році.

Депута Закарпатської обласної ради Роланд Цебер відреагував і написав: “Фідес, ви — щурі, яких загнали в кут. І правильно зробили. Наступний хід — мій”

Інший підозрюваний – Іштван Голло, громадянин України. За словами Ковача, його розслідують за шпигунство. Він нібито збирав інформацію, що стосується військової та енергетичної галузей, яка могла бути корисною для українських воєнних потреб.

Ковач заявив, що виявлена діяльність відповідає класичному сценарію операції впливу, яка має на меті дискредитувати Угорщину на міжнародній арені та чинити тиск на уряд з метою змінити його позицію щодо України.

Нагадаємо, що зранку 9 травня Служба безпеки України оголосила, що затримала двох агентів шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. Колишній військовий і колишня військовослужбовиця Сил оборони України, за даними слідства, збирали інформацію про оборону Закарпаття, шукали слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові. Підозрюваних уже відправили під арешт

Двох підозрюваних відправили під арешт за шпигунство на користь Угорщини.

Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально. Згодом в Угорщині затримали ексдипломата з України й звинуватили в шпигунстві. Речник МЗС України Георгій Тихий тоді написав, що «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».

Угорщина послідовно виступає проти військової допомоги Україні, її членства у ЄС і НАТО, а також за скасування санкцій стосовно росії. У країні навіть збираються провести національні консультації про те, чи угорці підтримують вступ України до ЄС. Премʼєр-міністр Віктор Орбан публічно закликав громадян голосувати проти. Однак це голосування не матиме впливу на процес приєднання України до НАТО.