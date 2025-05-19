Угорська меншина Румунії відіграла важливу роль у поразці проросійського та антиукраїнського кандидата в президенти Джордже Сіміона

Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів в Румунії перемогу отримав прозахідний Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів.

Антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон має 46,4%. При цьому, найвищу підтримку виборців у понад 90% проєвропейський Дан отримав в жудці (повіті) Гаргіта, до якого не має ніякого особливого відношення – на народився там, не навчався чи працював. Все стає зрозумілим, якщо подивитись, де саме проживають в Румунії представники угорської меншини – так, саме в жудці Гаргіта. І це попри те, що Віктор Орбан напередодні виборів відкрито підтримав Сіміоне, чим викликав гучний скандал в самій Угорщині.

В Угорщині добре пам’ятають виходки Сіміоне з паплюження могил угорців. Голоси угорської меншини чисельністю близько 1,5 млн осіб (при різниці в 700 тис. голосів між кандидатами) внесли вагомий (а, можливо, і вирішальний) внесок у поразку унтиукраїнського кандидата Джордже Сіміона. Дякуємо)