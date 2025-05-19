Заяви путіна та Трампа щодо України за результатами телефонної розмови (ВІДЕО)

Телефонна розмова між Трампом й Путіним завершилася, вона тривала понад дві години, – росЗМІ
Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре, – Трамп
Заяви Трампа після телефонної розмови з Путіним:
▪️росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.
▪️Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає.
▪️росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна «кривава баня», і я з цим згоден.
▪️Для росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни.
Про це я поінформував Зеленського, президента Єврокомісії, президента Франції, прем’єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною, одразу після розмови із Путіним. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів.
Нехай процес розпочнеться.
РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір, – Путін
Ще тези російського диктатора:
РФ і Україна мають знайти компроміси, які влаштовуватимуть обидві сторони
Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру
“Ми, загалом, на правильному шляху” – про відновлення переговорів з Україною
Вважаю телефонну розмову з Трампом “корисною та змістовною”.
Україна і союзники будуть розчаровані і стривожені результатом розмови путіна і Трампа, — Sky News
На думку аналітиків, Трамп не чинив достатнього тиску, а слова путіна про «мирне рішення» лише повторюють колишню риторику Кремля і можуть трактуватися як відмова від 30-денного перемир’я.