Заяви путіна та Трампа щодо України за результатами телефонної розмови (ВІДЕО)

Телефонна розмова між Трампом й Путіним завершилася, вона тривала понад дві години, – росЗМІ

Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре, – Трамп

Заяви Трампа після телефонної розмови з Путіним:

▪️росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

▪️Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає.

▪️росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна «кривава баня», і я з цим згоден.

▪️Для росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни.

Про це я поінформував Зеленського, президента Єврокомісії, президента Франції, прем’єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною, одразу після розмови із Путіним. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів.

Нехай процес розпочнеться.

РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір, – Путін

Ще тези російського диктатора:

РФ і Україна мають знайти компроміси, які влаштовуватимуть обидві сторони

Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру

“Ми, загалом, на правильному шляху” – про відновлення переговорів з Україною

Вважаю телефонну розмову з Трампом “корисною та змістовною”.