В Угорщині розпочалися антиурядові протести проти Віктора Орбана (ФОТО)



«Авторитарна спроба утримати владу»: тисячі угорців у Будапешті виступили проти нового законопроєкту Орбана, який порівнюють із законом «про іноагентів» на Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Він передбачає цензуру, обмеження закордонного фінансування громадських організацій (ГО) та ЗМІ, сувору звітність, штрафи, аж до заморожуванням активів.

Сотні ГО і медійників у спільній заяві наголосили, що мета Віктора Орбана — «змусити замовкнути всі критичні голоси і викорінити те, що залишилося від угорської демократії». Та попри вибух у суспільстві, ініціативу, ймовірно, схвалять, адже Орбан має більшість голосів у парламенті, і це призведе до ще більшого розколу між Угорщиною та ЄС.