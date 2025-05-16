На українсько-словацькому кордоні розгорівся скандал, що ставить під сумнів не лише ефективність митного контролю, але й національну безпеку України. У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» затримано мешканця Закарпаття, який намагався незаконно ввезти в країну 140-кілограмовий бронзовий церковний дзвін «Благовест», виготовлений у російському воронежі.

Вартість контрабандного дзвону становить близько 2 тисяч доларів США. З’ясувалося, що замовником цього сумнівного вантажу виступив ієромонах Пантелеймон Растворов з Хустської єпархії УПЦ (МП) (село Синевирська Поляна), який не задекларував товар та перевищив дозволену митними правилами вартість.

Цей інцидент набуває особливої гостроти з огляду на кілька кричущих фактів:

Походження з країни-агресора: В умовах повномасштабної війни ввезення церковної атрибутики російського виробництва виглядає як зухвала провокація.

Замовник зі скандальної єпархії: Хустська єпархія УПЦ (МП) вже неодноразово фігурувала у скандалах через свою проросійську позицію.

Проросійське керівництво єпархії: Очільник єпархії, митрополит Марк (Петровцій), за наявною інформацією, є громадянином росії та, попри війну, підтримує зв’язки з рф.

Прославляння СРСР: Нещодавній інцидент, коли клірики цієї ж єпархії 9 травня вийшли на вулиці Міжгір’я у радянській військовій формі, демонструючи свою ностальгію за тоталітарним минулим, викликає глибоке обурення.

Конфіскований дзвін «Благовест» у православній традиції символізує заклик до молитви та єдності. Проте, чи може символ благословення нести справжню духовну цінність, якщо його виготовлено в країні, яка щодня вбиває українців?

Цей випадок є черговим тривожним сигналом, що проблема лояльності до країни-агресора глибоко вкорінена в певних церковних структурах. Чи не є подібні «подарунки» з росії спробою під прикриттям релігії поширити ворожу ідеологію на Закарпатті?

Питання залишається відкритим: чи звучатиме цей «благовіст» на честь перемоги України, чи стане черговим свідченням підривної діяльності, що ховається за церковними стінами? Правоохоронні органи мають ретельно розслідувати цей інцидент та дати чітку відповідь: чи не становить подібна «духовна» співпраця загрозу національній безпеці України?