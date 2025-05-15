Сили ППО Угорщини збили український розвідувальний дрон

В Угорщині ЗМІ поширили інформацію про збиття українського розвідувального дрона, трактуючи це як новий момент протистояння між країнами.

В угорських ЗМІ з’явилася інформація про збиття українського розвідувального дрона в районі міста Токай.

Про це пише угорське видання Telex.

У ЗМІ стерджують, що збройні сили Угорщини збили безпілотник, який був виявлений радаром у Токаї в угорському повітряному просторі. За даними видання, інцидент стався минулого тижня, але тоді про нього не повідомляли. Як стверджується, кілька дронів пролетіли над кордоном, але щонайменше один був знищений угорськими військовими.

«Спостереження безпілотника в Токаї — один із найконкретніших моментів протистояння між Києвом та Будапештом, який також можна інтерпретувати з військової точки зору. За інформацією угорських служб, українська сторона також могла планувати диверсійні операції, для яких людей готують на Закарпатті», — лякають угорців в іншому виданні Mandiner.

Газета Magyar Hirlap пише, дрон міг використовуватися спецслужбами України для розвідки, і це частина тривалої «війни» спецслужб двох країн.

Газета пише, що українські служби могли у такий спосіб нібито перевіряти готовність Збройних сил Угорщини.



«У Міноборони пояснили інцидент навчальним польотом і відхиленням планера», — «Антикор».

Міністерство оборони Угорщини спростувало інформацію про те, що угорські винищувачі нібито збили український безпілотник на північному сході країни. У відомстві заявивши, що літаки Gripen були підняті за навчальною тривогою, а потім супроводжували планер, що відхилився від маршруту.

«Незважаючи на чутки, Gripen були помічені в повітрі біля Ньїредьгази не через безпілотники. Сили оборони Угорщини підняли в повітря два винищувачі JAS-39 Gripen в рамках навчальної тривоги, яка в повітрі перетворилася на бойову. Планер Ventus 2A вилетів з Ньїредьгази за маршрутом, але через погодні умови його віднесло близько до румунського кордону…, а потім він розвернувся назад у бік Ньїредьгази», — йдеться у заяві Міноборони.