У словацькому місті Кошице на мосту, що знаходиться на виїзді з міста, в ніч з понеділка на вівторок з’явився банер із зображенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо у формі солдата радянської Червоної Армії. Під зображенням було написано слово “Зрадник”.

Банер розмістили на перетині вулиць Московської та Чехословацького опору. Під мостом проходить інтенсивний автомобільний рух, що з’єднує великий житловий район з населенням понад 25 тисяч осіб із західною частиною міста.

Анонімне джерело надіслало фотографії банера до редакції видання Korzár, додавши коментар: “У Кошицях, на мосту на вулиці Чехословацького опору над вулицею Московською, висить колаборант. А чому саме там? Бо Чехословацький Опір завжди буде над Москвою“.

Поява банера в Кошицях відбулася за кілька днів після візиту прем’єр-міністра Словаччини Фіцо до москви, де він провів переговори з владіміром путіним під час відзначення 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

Працівники муніципалітету Кошице були на місці, щоб перевірити ситуацію, на момент їхнього візиту банера вже не було на місці.