Затримані СБУ шпигуни – є членами партії угорців Закарпаття – КМКС

Партія угорців Закарпаття – КМКС, яка представлена в місцевих радах вкотре довела, що не є українською, а належить спецслужбам Угорщини.

У 2024 році Ільдіко Орос — депутатка Закарпатської обласної ради, громадянка Угорщини та відома представниця прорежимного угорського впливу — отримала понад $13 мільйонів фінансування з державного бюджету Угорщини.

Кошти були спрямовані на діяльність очолюваних нею структур – Товариства угорських освітян Закарпаття та Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II (м. Берегове).

Окремо було виділено ще $1,5 мільйона на підтримку регіональних ЗМІ, що перебувають під її контролем. Таким чином, уряд Віктора Орбана системно фінансує не лише гуманітарні ініціативи, але й інформаційний простір на прикордонних територіях України.

На тлі шпигунського скандалу — повне мовчання

Нагадуємо, що СБУ нещодавно викрила шпигунську мережу, пов’язану з Угорщиною, яка збирала розвіддані про українські війська та вивчала громадську думку щодо можливого введення угорських військ на Закарпаття. На фоні цього скандалу Угорщина також скасувала перемовини з Україною в Ужгороді щодо освітніх питань угорської нацменшини Закарпаття.

На фото Ільдіко Орос

Жодне з підконтрольних Ільдіко Орос ЗМІ не повідомило про цей резонансний випадок.

Повна інформаційна тиша. Скоріш за все, редакції очікували вказівок із Будапешта, демонструючи залежність від зовнішнього політичного центру .

Ситуація потребує уваги з боку держави та громадянського суспільства. Фінансування, яке маскується під «освітні» чи «культурні» ініціативи, часто виявляється інструментом політичного впливу.

Також ЗМІ дізналося прізвище особи, яка виконувала вказівки Орос – колишня військовослужбовиця 1-ї Галицько-Волинської радіотехнічної бригади Катерина Йовзан, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

На фото Катерина Йовзан

Катерина Йовзан була членом Гечанського осередку ТУКЗ-КМКС. Отримувала від БФ КМКС неодноразово соціальні виплати. А також була в тісних стосунках з головою осередку КМКС с. Гече Берегівського району Андрієм Мештером.

На фото Роберт Ковач

Ще одним шпигуном угорської розвідки є Роберт Ковач — колишній прикордонник ДПСУ, служив у Навчальному кінологічному центрі і Мукачівському прикордонному загоні. Його завербували ще у 2021 році. У 2024-му Ковача «активували» — він збирав розвіддані про українські Сили оборони, чорний ринок зброї, настрої місцевих жителів та ймовірну реакцію на введення угорських військ.

Після передачі даних угорським кураторам — отримав гроші та зашифрований телефон. У подальшому намагався залучити до співпраці діючих українських військових.

Обох затримано. Їм оголошено підозру за держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, депутат Закарпатської обласної ради від КМКС Василь Брензович вже декілька років переховується від правоохоронців України в Будапешті та знаходиться під особистим піклуванням Віктора Орбана.