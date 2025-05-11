Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, заплановані на понеділок, 12 травня.

Про це зранку у неділю, 11 травня, повідомили у Міністерстві юстиції.

“Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Нагадаємо вам, що 9 травня Служба безпеки України повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі. Того ж дня їх відправили під варту.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у “пропаганді” проти Угорщини та відкинув звинувачення у шпигунстві. Він також заявив, що Угорщина висилає двох українських дипломатів, яких нібито підозрюють у шпигунстві.

Після цього глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна у відповідь на угорські кроки теж висилає двох угорських дипломатів.

10 травня стало відомо, що з Угорщини депортували українця, якого підозрюють у шпигунстві. Він працював на дипломатичній службі. Україна відреагувала і закликала припинити “антиукраїнську істерію”.



