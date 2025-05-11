“Ми чекаємо припинення вогню від завтра і Путіна в Туреччині в четвер” – Президент України (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на кремлівського диктатора Володимира Путіна в четвер в Туреччині.

“Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть”, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію “Коаліції охочих” про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня 2025 року Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Згодом Президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

“Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава баня”, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відбудові та торгівлі. Наближається ВЕЛИКИЙ тиждень!”, – написав Дональд Трамп.

Також нагадаємо вам, що вчора, у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України зустрілися в Києві.

Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші.

Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Вони погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати.

Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.

Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів.