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Угорщина проводить підготовку країни до війни (ВІДЕО)

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Лідер опозиційної партії «Тиса», депутат Європейського парламенту Петер Мадяр опублікував аудіозапис, на якому, імовірно, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький говорить про розрив з минулою політикою миру. Це суперечить офіційній позиції уряду Угорщини про те, що країна залишається осторонь будь-якої війни — саме на цьому премʼєр Віктор Орбан побудував свою владу.

Про це пише угорське видання Telex.

На записі, датованому квітнем 2023 року, Салаї-Бобровніцкі говорить про рішення створити «сильну, боєздатну угорську армію», що означає відмову від «менталітету миру». Так звана політика омолодження, яку проводили під гаслом оновлення командного складу армії, насправді є не що інше, як бажання поставити більш лояльних режиму Орбана військових.

Мадяр заявляє, що так уряд Орбана бреше і хоче втягнути Угорщину у війну.

«Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це — злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення», — заявив Мадяр.

На записі, датованому квітнем 2023 року, Салаї-Бобровніцкі говорить про рішення створити «сильну, боєздатну угорську армію», що означає відмову від «менталітету миру». Так звана політика омолодження, яку проводили під гаслом оновлення командного складу армії, насправді є не що інше, як бажання поставити більш лояльних режиму Орбана військових.

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Мадяр заявляє, що так уряд Орбана бреше і хоче втягнути Угорщину у війну.

«Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це — злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення», — заявив Мадяр.

У відповідь на публікацію Салай-Бобровницький не став заперечувати автентичність запису і заявив: «Я створюю армію, здатну і готову захистити країну зі зброєю в руках… Мир вимагає сили».

Керівник канцелярії Орбана Ґерґелі Гуляш також прокоментував ситуацію, назвавши запис «таким, що “не виходить за межі звичайного”». Він наголосив, що в умовах безпосередньої загрози війни слова міністра оборони «очевидні та правильні». Водночас Гуляш не уточнив, від чийого нападу збирається захищатися Угорщина.

Суть запису не в тому, що міністр оборони говорить про боєздатну армію — це цілком логічно для уряду, якщо врахувати війну в сусідній країні, зазначає Telex. Інші європейські країни також почали посилювати обороноздатність у відповідь на російську агресію. Проте угорський уряд весь цей час стверджував, що будь-які такі дії лише підвищують ризик ескалації, а постачання зброї Україні нібито лише розпалює конфлікт. Виходить, коли озброюється Угорщина — це заради миру, а коли те саме роблять інші — означає, що вони прагнуть війни.

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Журналісти пишуть, що фраза міністра оборони про відмову від «менталітету миру» політично незручна для уряду Угорщини. Це можна тлумачити як заперечення заяв уряду про миролюбну політику, що й зробив Мадяр.

Запис зі словами Салай-Бобровницького опублікували 8 травня. А вже 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини
Уперше в історії СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України і Угорщина вислала двох дипломатів України з країни, а Україна зробила дзеркальну відповідь на дії уряду Орбана.
За даними слідства, цей осередок збирав інформацію про оборону Закарпаття, шукав слабкі місця в наземному і повітряному захисті та досліджував настрої місцевих — зокрема, як вони можуть поводитися, якщо в область увійдуть угорські військові.

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