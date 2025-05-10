Дипломатична війна між Україною та Угорщиною: уряд Орбана затримав українця за підозрою в шпигунстві і депортував з країни (ВІДЕО)

У суботу, 10 травня 2025 року, угорський уряд опублікував на своїй сторінці у Facebook відео , на якому показано, як співробітники TEK заарештували громадянина України в Будапешті пізно вдень у п’ятницю.

Незадовго до публікації відео видання Telex опублікувало статтю про зв’язок між акцією поліції, яка відбулася поблизу площі Ференціка в Будапешті в п’ятницю, та викриттям угорських шпигунів в Україні. Газета повідомила, що громадянина України, колишнього дипломата, дружина якого є співвласницею українського ресторану в Будапешті, вивели з машини на площі Ференціка.

Українець, якого нещодавно затримали у центрі Будапешта і депортували в Україну – Александров Сергій Васильович, колишній перший секретар Посольства України в Угорщині. Наразі він не є чинним дипломатом, а перебував в Угорщині як цивільна особа. Як вдалося встановити, Александров є власником двох ресторанів на вулиці Károly körút і Ráday utca в Будапешті.

Уряд зараз пише: Національне генеральне управління імміграції видало чоловікові заборону на в’їзд та проживання через шпигунську діяльність. Вони додали:

“Після з’ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни. Зазначена особа раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився”.

Як ми повідомляли вчора , СБУ повідомила в п’ятницю вранці, що вперше в історії України викрила мережу іноземних агентів: угорську військову розвідку, яка проводила шпигунську діяльність на території країни. Згодом Петер Сіярто оголосив про висилку двох українських шпигунів, які, за даними угорського уряду, працювали під дипломатичним прикриттям в українському посольстві в Будапешті. У відповідь на дії Угорщини українці висилають з України двох угорських дипломатів.