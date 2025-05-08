У Ватикані обрали нового Папу Римського (ВІДЕО)

Сьогодні, 8 травня, у Ватикані після двох невдалих спроб кардинали обрали нового Папу Римського — з труби Сикстинської капели пішов білий дим.

«О 18:08 в четвер, 8 травня 2025 р., з комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Кардинали, зібрані на Конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму. Урочистий передзвін скликає римлян, паломників і туристів на площу Святого Петра», — йдеться в повідомленні.

Ним став кардинал Роберт Превост зі США. Він взяв собі ім’я Лев XIV.

«Лев XIV– новий Папа Римський. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост», — пише Vatican News.

Зауважимо, що це — перший Папа Римський зі Сполучених Штатів Америки. Він не був у числі фаворитів на Папський престол — так званих «папабілів».

Новий понтифік зараз з’явився перед вірянами з балкону собору Святого Петра і уділив їм своє перше благословення.

«Мир нехай буде з усіма вами. Дорогі брати і сестри, це перше вітання Воскреслого Христа і Доброго Пастиря, який відав життя за Божу паству. І я хотів би, щоби це вітання миру увійшло до наших сердець, дійшло до ваших родин і до всіх людей, де б вони не перебували, до всіх народів, до всієї землі! Мир нехай буде з вами!» — перші слова Папи Лева XIV.

На площі його вітають оплесками тисячі паломників та туристів.

Офіційна інтронізація відбудеться через кілька днів після обрання. Інтронізація двох останніх пап відбулася на площі Святого Петра.

Лев XIV, 267-й Папа Римський: що про нього відомо?

▪️Народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс. Йому 69 років;

▪️Більшу частину своєї карʼєри він був місіонером у Південній Америці. Протягом десяти років він працював у Трухільо, Перу;

▪️У вересні 2023 року Папа Римський Франциск підніс його до сану кардинала;

▪️До смерті попереднього Папи Франциска Прево обіймав одну з найвпливовіших посад у Ватикані, керуючи департаментом, який обирає і керує єпископами по всьому світу;

▪️Прево вважають центристом, у ключових соціальних питаннях він може бути прогресивним;

▪️Він давно підтримує маргіналізовані групи – як і Папа Франциск, який захищав мігрантів і бідних. Водночас Прево виступає проти висвячення жінок у диякони;

▪️Його першими словами як понтифіка стали: «Мир вам усім».