Про рекрутинг в Україні

Відвідини рекрутингового центру не тягнуть за собою автоматичну мобілізацію чи укладення контракту. Ми розповідаємо, як відбувається базова військова підготовка, яку вакансію людина може отримати. Якщо ви приходите в Сили спеціальних операцій, це не означає, що ви завтра будете “штурмувати посадку”. Дуже потрібні й хороші юристи, фінансисти, водії, а хтось на складі повинен видати автомати й боєприпаси. Вакансій дуже багато.

Крім того, у ССО є багато можливостей для навчання. Тож ми намагаємося знайти місце всім. І, як правило, воно знаходиться. Але зміна умовної профорієнтації часто відбувається саме на стадії рекрутингу, але найчастіше на етапі базової військової підготовки. Це як скаутський табір для дорослих. Люди, які йшли на тилові посади, після БЗВП відчувають зацікавленість та сили в собі й починають претендувати на бойові посади й вчитися далі, стати снайпером чи інженером тощо.

У ССО є конкурентна перевага, в нас грошове забезпечення вище, ніж в більшості родів військ, приблизно відсотків від 25 до 30. Якщо умовний рекрут приходить в один рід військ і буде отримувати до 22, в нас це від 28 до 30 тисяч гривень. Це на початковому рівні. Далі це бойові та інші доплати, які передбачені. Тут ми маємо невелику, але достатньо відчутну конкурентну перевагу.