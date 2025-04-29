Парламент Угорщини проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду

Угорський парламент проголосував у вівторок за вихід з Міжнародного кримінального суду, який розслідує воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто у соцмережі Х.

«Угорський парламент щойно проголосував за вихід із МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованого інституту, який втратив неупередженість і авторитет», — написав очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Нагадаємо вам, що голова канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш анонсував на початку квітня, що країна розпочне процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.

Заява була зроблена у день, коли до Будапешта прибув прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попри міжнародний ордер на його арешт.

У листопаді минулого року уряд Угорщини надіслав запрошення Нетаньягу після того, як Міжнародний кримінальний суд видав щодо нього ордер, звинувачуючи його у злочинах проти людяності за операції Ізраїлю в секторі Гази.

Президентство Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) висловило стурбованість у відповідь на повідомлення про те, що уряд Угорщини вжив заходів для виходу країни із Римського статуту.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті МКС.

«Президентство висловлює жаль з приводу такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до справедливості і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю», – йдеться у заяві.

Керівний орган МКС закликав Угорщину й надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту.

«Кожна держава-учасниця має право висловлювати свої занепокоєння в Асамблеї, і президентство наполегливо закликає Угорщину до змістовної дискусії з цього питання», – додали в МКС.