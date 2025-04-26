У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском (ВІДЕО-ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей, серед них — світові лідери, зібралися на площі Святого Петра, де відбувається похоронна меса. Після цього понтифіка поховають — уперше за 100 років за стінами Ватикану, у церкві Санта Марія Маджоре.

Про це пише Reuters.

У Ватикані вже Дерев’яну труну Папи Франциска винесли на площу Святого Петра в суботу на початку похоронної меси, на якій були присутні численні скорботні люди, в тому числі впливові світові лідери, священнослужителі та паломники.

Пролунали оплески, коли 14 носіїв у білих рукавичках виносили труну, інкрустовану великим хрестом, із базиліки Святого Петра на залиту сонцем площу.

Задзвеніли дзвони, коли останні лідери понад 150 країн зайняли свої місця. Серед високих гостей був президент США Дональд Трамп, який неодноразово конфліктував із Франциском через їхні різко протилежні позиції щодо імміграції.

Церемонія під відкритим небом , у якій беруть участь 220 кардиналів, 750 єпископів і понад 4000 інших священиків, має тривати 90 хвилин.

Скринька Папи була поставлена ​​на килим перед вівтарем, а книга Євангелія була покладена зверху, а хори Ватикану співали.

Масові ряди кардиналів у червоних мантіях сиділи з одного боку вівтаря, протистоячи рядам світових лідерів у чорному костюмі з іншого боку. Попереду йшли сотні священиків у білих ризах, а потім тисячі простих плакальниць.

Віряни поспішали до Ватикану з ранку, тоді як багато хто розташувався табором, щоб спробувати зайняти місця попереду натовпу для церемонії.

За останні три дні близько 250 000 людей пройшли повз його тіло, яке було покладено у відкритій труні перед вівтарем печерної базиліки Святого Петра 16-го століття.

Перед тим як сісти на свої місця, Трамп і його дружина Меланія вклонилися труні Франциска в базиліці Святого Петра. У п’ятницю ввечері труна була закрита.

Серед інших глав держав, які прилетіли до Риму, були президенти Аргентини, Франції, Габону, Німеччини, Філіппін і Польщі, а також прем’єр-міністри Великобританії та Нової Зеландії, а також багато європейських королівських осіб.

Коли на площі з’явився президент України Володимир Зеленський, пролунали оплески. Зеленський зустрівся з Трампом , коли обидва були в Римі, повідомив речник українського лідера, але не повідомив подробиць.



Ватикан заявив, що очікується, що близько 250 000 скорботних заповнять величезну бруковану еспланаду та шляхи доступу до базиліки. Церемонію очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, 91-річний італійський прелат.

Він же оголосить sede vacante, тобто що Святий Престол не має очільника, і скликатиме конклав пізніше для обрання наступного Папи.

Після проповіді, яку підготує кардинал, відбудуться молитви вірян французькою, арабською, португальською, польською, німецькою та китайською мовами. Одна з молитов на Літургії включатиме прохання до Бога, щоб усі люди і народи “наполегливо шукали шлях миру”.

У заключній прощальній молитві кардинал Ре віддасть душу Папи Богові й попросить про розраду для 1,4-мільярдної римо-католицької церкви. Після цього він окропить труну свяченою водою та ладаном. Наприкінці меси хор Сікстинської капели востаннє заспіває для Папи Франциска.

Після богослужіння труну пронесуть через «двері смерті» ліворуч від вівтаря в соборі Святого Петра та пролунає 10-тонний похоронний дзвін.

Далі процесія, яку супроводжуватиме наповп людей, доставить Папу до місця поховання — базиліки Санта Марія Маджоре за територією Ватикану. Сам процес поховання буде приватним, однак пізніше гробницюе відкриють для відвідувачів.

У Римі та Ватикані перед приїздом світових лідерів посилили заходи безпеки. Над Римом впровадили цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розмістилися підрозділи снайперів.

Аргентинський Папа помер у понеділок у віці 88 років від інсульту. Його смерть започаткувала ретельно спланований перехідний період для 1,4-мільярдної Римо-Католицької Церкви, відзначений стародавніми ритуалами, пишністю та жалобою.

Перший неєвропейський Папа Римський за майже 13 століть, Франциск боровся за зміну Римо-Католицької Церкви протягом свого 12-річного правління, ставши на бік бідних і маргіналізованих верств населення, водночас закликаючи заможні країни допомогти мігрантам і зупинити зміну клімату.

«Франциск залишив усім чудове свідчення людяності, святого життя та загального батьківства», — йдеться в офіційному підсумку його папства, написаному латинською мовою та розміщеному біля його тіла.

Папа уникав великої частини пишноти та привілеїв, які зазвичай пов’язували з папством, і перенесе це прагнення до більшої простоти у свій похорон, переписавши складні, довгі книги похоронні обряди, які використовувалися раніше.

Франциск також вирішив відмовитися від багатовікової практики ховати пап у трьох з’єднаних між собою скринях із кипариса, свинцю та дуба. Натомість його помістили в одну дерев’яну оцинковану труну, яку запечатали на ніч.

Порушуючи традицію, він стане першим папою, похованим за межами Ватикану за більш ніж століття. Місцем останнього спочинку він обрав римську базиліку Святої Марії Великої, приблизно за 5,5 кілометрів (3,4 милі) від собору Святого Петра.

На його могилі нагорі написано лише «Франциск», його ім’я латинською мовою. Над мармуровою плитою висить репродукція простого залізного хреста, який він носив на шиї.

Його похоронний кортеж провезе його містом востаннє, дозволяючи римлянам попрощатися.