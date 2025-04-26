В Україні стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів: банки, “Дія”, платіжні термінали

Уранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни.

Про це повідомляє пресслужба застосунку “Дія”, який наразі не працює.

“Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, збій також стався в роботі сервісів “Нової пошти”. За даними пресслужби компанії, це пов’язано з “технічними складнощами на стороні підрядника”. Водночас наголошується, що це не хакерська атака. Пізніше НП заявила про відновлення роботи своїх сервісів.

Крім того, відомо про труднощі в роботі “Ощадбанку”. Через це наразі недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах столичного метро. Водночас сплатити проїзд можна транспортною картою; qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий, а також паперовим qr-квитком.

Українці також скаржаться, що не проходять платежі через Apple/Google Pay і не працюють застосунки банків ПУМБ, “Укрсіббанк”, “Київ Цифровий” та інші.

Збої у зазначених вище застосунках виникли через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси. Цю інформацію підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

Основна причина збою – відключення світла у дата-центрі. За його словами, про кібератаку на дата-центр не йдеться, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.