У Будапешті масово оштрафували угорців за протести проти проросійської політики Орбана (ФОТО)

Демонстрантів, які вийшли на вулиці Будапешта з протестом проти політики Віктора Орбана були оштрафовані, що викликало занепокоєння щодо жорсткої реакції поліції та права на протест в Угорщині.

Як повідомляє видання 444.hu , за останні тижні в Будапешті пройшли хвилі протестів, зокрема перекриття мосту Свободи і демонстрації біля державних ЗМІ, штаб-квартири державного медіа-холдингу MTVA. Протестувальники повідомляють, що багато хто з них отримав штрафи на суму 84 500 форинтів (207 євро), незалежно від обставин. У деяких випадках зазначених осіб оштрафували навіть тоді, коли вони просто стояли на тротуарі або намагалися мирно піти з мітингу.

Декількох протестувальників, яких очевидно вважали «рецидивістами», було оштрафовано на 104 000 форинтів (255 євро) після того, як вони неодноразово брали участь у протестах в Будапешті. У отриманому офіційному листі поліція також розмістила попередження про більш суворі наслідки за майбутні правопорушення. Одна з протестувальників зазначила, що вже отримала загалом штрафів на 274 000 форинтів (671 євро) за участь у кількох демонстраціях.

Поліція посилається на статтю Правил дорожнього руху Угорщини, яка зобов’язує пішоходів рухатися тротуарами, де це можливо. Щодо протестів біля будівлі MTVA у Будапешті влада також посилається на статтю, яка вимагає від учасників не загрожувати безпеці та не перешкоджати руху. Багато оштрафованих осіб вже оскаржили звинувачення.

За словами представника опозиційної партії Momentum, партія покриє будь-які штрафи, накладені на демонстрантів.