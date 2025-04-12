Україна може бути поділена як Берлін після Другої світової війни

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена “майже як Берлін після Другої світової війни”.

Про це пише американське видання The Times

Кіт Келлог припустив, що британські та французькі війська могли б прийняти зони контролю на заході України як частину “сил заспокоєння”, а російська армія буде на окупованому сході. Водночас, між ними розташовуватимуться українські сили і демілітаризована зона.

Келлог заявив, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, що розділяє Україну, “зовсім не будуть провокаційними” для РФ. За його словами, Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

“Можна було б зробити так, щоб це нагадувало те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона і американська зона”, – зазначив представник Трампа.

Пізніше Келлог пояснив, що США не надаватимуть жодних наземних військ. Він припустив, що демілітаризована зона в 18 миль може бути реалізована вздовж наявних ліній контролю на сході України.

Спецпредставник президента США Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що стаття в британському виданні “The Times” про можливий поділ України спотворює його слова.

Раніше видання The Times повідомило, що спецпредставник президента США Кіт Келлог припустив можливість розміщення британських і французьких військ на заході України в межах так званих сил заспокоєння після припинення вогню. Келлог порівняв це з ситуацією в Берліні після Другої світової війни, коли “місто було поділене на зони контролю між Росією, Францією, Великою Британією та США”.