Орбан заявив, що вступ України в ЄС “знищить” Угорщину (ВІДЕО)

Прем’єр відкидає спроби Брюсселя “змусити погодитися” на членство нашої держави.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу “величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства”.

Як зазначив прем’єр у відео, оприлюдненому на його сторінці в мережі X, приєднання України до блоку “спустошило б Угорщину”. Орбан погрожує, що не дасть Брюсселю “змусити нас підтримати це” і обіцяє “діяти так, як вирішить угорський народ”, натякуючи на опитування, яке уряд має намір провести щодо ставлення громадян до українського членства в ЄС.

Політик також розкритикував “деякі партії в Угорщині”, які “бачать нас розчиненими у великій європейській наддержаві з Брюсселем як імперським центром і вважають усі рішення Брюсселя обов’язковими до виконання, тому підтримують Україну”.

В естонському МЗС пропонують позбавити Орбана права голосу в ухваленні рішень на рівні Європейського Союзу.