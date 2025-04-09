Міноборони запрошує на контрактну службу

Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади під час дії воєнного стану, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: – для осіб рядового складу – строк військової служби становить 3 роки.

– для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років, залежно від конкретних умов контракту та військової спеціальності.

– для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – строк військової служби визначається періодом навчання у відповідному закладі освіти.

– для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, строк військової служби становить 5 років.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, строк військової служби встановлюється відповідно до їхньої військової спеціальності:

– для осіб льотного складу авіації – 10 років;

– для осіб з іншими спеціальностями – 5 років.

Для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, строк військової служби встановлюється від 2 до 5 років. Для інших громадян, які укладають контракт на військову службу, строк становить від 1 до 5 років, залежно від умов контракту. Для громадян України віком від 18 до 24 років, які укладають контракт у рамках проєкту “Контракт 18-24”, строк військової служби за контрактом встановлюється 1 рік. Для громадян України, які здобули медичну або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними або психологічними напрямами діяльності, строк військової служби також становить 1 рік.