У США та ЄС тисячі людей вийшли на протести проти Трампа (ВІДЕО)

По всій території США в суботу, 5 квітня, заплановано близько 1200 акцій протесту проти президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

Вже исячі протестувальників заполонили вулиці Бостона, виступаючи проти Трампа.

Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести, які відбудуться під гаслом Hands Off! (“Руки геть!”), можуть стати наймасовішою акцією невдоволення у відповідь на радикальну зміну Трампом зовнішньої та внутрішньої політики США за допомогою виконавчих указів.

За даними організаторів, протести підтримали близько 150 активістських груп. Вони охоплять всі 50 штатів США, а також Канаду, Велику Британію, Францію, Німеччину, Мексику та Португалію.

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні офіційною організацією Демократичної партії США за кордоном Democrats Abroad була організована акція Hands Off! (“Руки геть!”).

Зібравшись на Опернплац у Франкфурті-на-Майні, демонстранти вимагали відставки президента США, тримаючи плакати з гаслами “Відновити демократію”, “Руки геть від наших персональних даних” і “Світ втомився від твоєї брехні, Дональде, йди геть!”

У Берліні, протестуючи перед автосалоном Tesla, демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за “припинення хаосу” у себе вдома. Люди зокрема виступали проти мільярдера Ілона Маска, який працює в адміністрації Трампа над скороченням держапарату.

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб висловити протест проти Трампа.

Дехто виголошував промови із засудженням президента США, інші розмахували плакатами “Опір тирану”, “Верховенство права”, “Феміністки за свободу, а не за фашизм” і “Врятуйте демократію”. Один із присутніх співав і грав пісню Боба Ділана “Майстри війни”, передає Reuters.

Протести проти Трампа і Маска пройшли і в інших європейських містах, зокрема в Лондоні та Лісабоні.

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами “Гордим американцям соромно” і “Якого біса, Америко?” Натовп також скандував “Руки геть від Канади”, “Руки геть від Гренландії” і “Руки геть від України”, слухаючи промови з критикою Трампа.

Езра Левін, співзасновник Indivisible, однієї з груп, які організували суботню акцію протесту, пояснив, що учасники протесту не хочуть, щоб “руки (адміністрації. – Ред.) торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів”.

За словами Левіна, на початку другого президентського терміну Трампа протести були менш велелюдними, ніж під час першого терміну, але тепер активістські групи планують об’єднатися для більш масштабної акції.

Так виглядає карта мітингів в Америці

Президент США після приходу до влади в січні 2025 року ухвалив сотні виконавчих указів, які багато в чому демонтували політику його попередника Джо Байдена.

Тоді як прихильники Трампа привітали такі дії, противники вказували на зростання впливу мільярдера Ілона Маска у федеральній владі, а також ухвалення рішень в обхід Конгресу.

Одним із останніх суперечливих рішень президента США стало запровадження тарифів проти решти світу.