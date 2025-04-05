“Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода” – 6 квітня по всій країні оголошено Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі (ФОТО)

Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша.

Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами 74

людини постраждали, серед них 19 загиблих. Агресор забрав життя 9 дітей.

росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей.

Про це повідомив міністр розвитку громад України Олексій Кулеба.

Нагадаємо вам, що увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Ворожа ракета вбила 18 людей, зокрема 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наймолодшій постраждалій дитині всього три місяці.

Серед них – 3-річний Тимофій. Хлопчика намагалися реанімувати, але він помер 5 квітня в лікарні. Коли пролунав вибух, дитина разом з бабусею поверталася з дитячого майданчика. За словами мами Валерії, Тимофій був дуже енергійним та цікавився космосом.

Внаслідок атаки РФ загинув також 7-річний Радислав. За даними криворізького порталу “Свої. Кривий Ріг”, на момент удару хлопчик разом з сім’єю перебував в автівці та їхав додому. Радислав сидів за татом Родіоном, весь удар прийшовся на дитину. Хлопчик загинув.

Батько Радислава зараз в лікарні. У нього контузія, численні поранення, ураження очей. Мама Анна з 8-місячною донькою Аделіною також постраждали, дівчинку порізало уламками. Вони лікуватимуться вдома. В авто також перебувала бабуся, її госпіталізували до лікарні.

Жертвами російського терору також стали:

7-річна Аріна. Дівчинка навчалася у другому класі. Під час ракетного удару Аріна перебувала на вулиці разом із дідусем. Він також загинув;

9-річний Герман;

15-річний Данило. Хлопець навчався у 9 класі;

15-річний Микита;

15-річна Аліна. Дівчина навчалася у 9 класі;

16-річний Костянтин;

17-річний Нікіта.

“Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким”, – написав Президент у своєму Instagram.

Внаслідок атаки загинула також Дар’я Оніна. Через три тижні дівчині мало виповнитися 23 роки.

Ворожа ракета відібрала життя й у 50-річної Віти Головко. Її 8-річний син Матвій наразі в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний. У хлопчика залишилася сестра Анастасія.

У лікарні також перебуває 4-річний хлопчик, у якого ушкодження всіх органів черевної порожнини. Медики планують його оперувати. Наразі загроза життю дитини зберігається.

Невдовзі російська армія знову атакувала місто. “Шахед” влучив у приватний будинок, де мешкала літня жінка. Як повідомляє портал “Свої. Кривий Ріг”, жінка сховалася у підвалі, але шансів вижити майже не було – у помешканні виникла сильна пожежа.

“За уточненою інформацією, один з синів загиблої – військовий, зараз на навчанні за кордоном. Поряд у приватних будинках повилітали вікна та шибки, частково зруйновані стіни”, – йдеться у повідомленні.

З понеділка по середу – 7, 8 та 9 квітня – у Кривому Розі оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок обстрілів російської армії.