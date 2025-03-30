У Чехії іноземці під час бійки забили до смерті закарпатця: рідні благають про допомогу

Поліція в Пардубіце з ранку суботи, 29 березня 2025 року, розслідує насильницьку смерть чоловіка, яка сталася відразу після конфлікту між кількома людьми в центрі міста. У другій половині дня поліція повідомила, що після злочину затримала двох іноземців, яких підозрюють у скоєнні злочину – нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

«Обом чоловікам будуть висунуті звинувачення найближчими годинами», — повідомили в поліції в мережі X. У разі доведення вини їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Після третьої години ночі на вулиці Міру в Пардубіце сталася бійка між кількома людьми. Згодом один чоловік помер.

Першою на місце прибула обласна швидка. “Ми направили на місце події дві бригади. Ще до їх прибуття ми провели екстрену реанімацію по телефону. На жаль, травми виявилися несумісними з життям”, – розповіла прес-секретар Служби медичного порятунку Пардубіцького краю Алена Кісяла.

Записи з камер можуть допомогти поліції прояснити подію, оскільки вулиця Миру є частиною міської системи відеоспостереження.

На місце інциденту також втрутилася поліція міста Пардубіце. “Офіцери були на місці. Один з них допоміг надати першу допомогу, а патрульні також брали участь у подальших пошуках”, – сказав речник міської поліції Їржі Сейкора.

В соцмережі Фейсбук родина загиблого опублікувала пост із закликом допомогти зібрати кошти на транспортування тіла в Україну.