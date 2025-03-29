У москві вибухнув лімузин володимира путіна (ВІДЕО)

У москві вибухнув лімузин, імовірно, автопарку лідера кремля володимира путіна. На кадрах у соцмережах видно палаючий автомобіль, здіймається темний дим.

Вибух стався біля штаб-квартири російської спецслужби. Транспортний засіб: чорний Aurus Senat вартістю 330 000 євро. Проте, як повідомляє Daily Star та Bild, незрозуміло, хто був на лімузині під час вибуху. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Кажуть, що цей інцидент викликав паніку в кремлі , оскільки побоювання нападів вже є великими.

У середині грудня бомба вбила путінського генерала-ядерника Ігоря Кирилова (53) і його ад’ютанта. Бомба була захована в електросамокаті, а Україна взяла відповідальність за напад на високопоставленого російського військового. Паніка в режимі путіна! Україна довела, що може навіть проникнути в москву.

Ясно одне: сам Путін завжди під пильною охороною.

Перед від’їздом територію місця призначення місяцями перевіряють, стелять за мобільними телефонами, встановлюють глушники. По дорозі він їде в колоні броньованої техніки, в оточенні військового спецназу з автоматами АК-47, протитанковими гранатометами та зенітними ракетами. Охорону Путіна підбирають вручну, і очікується, що вона матиме куленепробивні портфелі та скорострільні пістолети з бронебійними набоями.