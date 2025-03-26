10 причин чому служити у Нацгвардії – круто

“Честь, мужність, закон”, – це офіційне гасло всіх воїнів Національної гвардії. Щорічно 26 березня українці відзначають професійне свято сміливих та мужніх людей

Національна гвардія виконує важливі функції у забезпеченні національної безпеки, охорони громадського порядку та допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій. У цей день в Україні проводяться урочисті заходи, які вшановують вагому роль та відданість військовослужбовців Національної гвардії на благо країни.

НГУ підтримує своїх військовослужбовців та їх сім’ї, надаючи житло.

Ви можете розраховувати на безкоштовну медичну допомогу.

Маєте можливість відпочивати за кордоном.

Протягом чотирьох років близько 1000 гвардійців отримали власне житло. Загалом, у рік в НГУ розподіляють близько 300 квартир.

За час проходження служби у Національній гвардії статус учасника бойових дій здобули понад 30 000 осіб.

Військові Нацгвардії щорічно проходять реабілітацію у медичних закладах НГУ та за кордоном.

НГУ постійно підтримує сім’ї загиблих військовослужбовців.

Кожен має можливість отримання додаткової освіти.

Звання генерала – не мрія, а реальність в НГУ.

Поруч з тобою служать класні хлопці!