Угорщина не зніме вето на вступ України в ЄС через утиски прав угорців Закарпаття

Угорщина обіцяє блокувати прогрес зі вступом України в ЄС доки угорцям Закарпаття не повернуть “відібрані в 2015 році права”.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook після телефонної розмови з главою МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, передає “Європейська правда”.

Сійярто розповів, що говорив з австрійською міністеркою про “постійні порушення прав угорської громади в Закарпатській області” та зусилля щодо євроінтеграції України.

“Я ціную намір Беате Майнль-Райзінгер допомогти, але залишається ситуація, що український уряд, попри постійні обіцянки та приємні слова, не повертав права меншин, відібрані у угорської громади з 2015 року”, – заявив він.

“Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути”, – наголосив угорський міністр.

Раніше в Угорщині заявили, що блокуватимуть відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведуть “консультації” з населенням щодо цього питання.

Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і вимагає розширити перелік вимог до Києва.

Президент Володимир Зеленський 20 березня закликав ЄС знайти інструмент, щоб подолати блокування Віктора Орбана.

Тим часом на саміті ЄС 20 березня низка лідерів Євросоюзу виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.