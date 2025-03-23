В російському Єкатеринбурзі встановили памʼятник трубі з написом «Уренгой — Помари — Ужгород» (ВІДЕО)

Біля Храму-на-Крові в Єкатеринбурзі встановили частину труби з написом «Уренгой — Помари — Ужгород». Її подали як символ маршруту російських військових, які нібито здійснили «безпрецедентний подвиг», пересуваючись трубопроводом під Суджею.

У Telegram-каналі «Храм на Крові» заявили: «Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего Духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов».

Це неправда: в історії війни неодноразово фіксували, як солдати пересувались трубами, каналізацією чи водостоками. Тож «аналогов нет» — ще одна вигадка російської пропаганди.

Нагадаємо вам, що на початку березня 2025 року російські штурмові групи намагалися прорватися до Суджі в Курській області, яку ЗСУ захопили в серпні минулого року. Українські військові твердять, що російська операція провалилася.

“Підрозділи Десантно-штурмових військ знищують російських спецпризначенців, які переміщалися гілкою газопроводу в напрямку Суджі”, – зазначено в заяві Генштабу ЗСУ.

Йдеться про магістральний газопровід Уренгой-Помари-Ужгород, який проходить через Суджу і зараз не діє. Український Генштаб заявив, що диверсійно-штурмові групи намагалися закріпитися на околицях Суджі, але “їх вчасно виявили”, “блокують” та “знищують”. За словами українських військових, втрати росіян в районі Суджі “дуже великі”.

Український воєнний блогер Мирослав Гай розповів, що командування однієї з десантно-штурмових бригад заздалегідь отримало розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону “Прогрес”.

“Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію”, – йдеться у дописі військового.

За його словами, українським військовим вдалося організувати засідку біля виходу з тунелю і вбити велику групу противника.

Як стверджують російській блогери, у наступі на Суджу взяли участь спецназ “Ахмат”, штурмова бригада “Ветерани”, бригада “Схід” із самопроголошеної “ДНР” та інші підрозділи.