Дмитро Комаров про скандал з “джипінгом”: “Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на «Ниві», що їде за хлібом, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища”

Український мандрівник, телеведучий Дмитро Комаров зробив гучну заяву щодо свого недавнього скандалу по “джипінгу”.

” – Після нашого випуску з Карпат виникла хвиля обурень навколо теми джипінгу. Хочу пояснити свою позицію відверто та чесно.

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Давайте розберемось, що таке джипінг у Карпатах. Закон прямо забороняє пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників. Із забороною я абсолютно згоден. Вважаю, що в такі зони краще взагалі фізично закрити в’їзд.

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Але Карпати – це не тільки заповідники. Тому важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайним гірським дорогам загального користування. Дехто вважає, що в горах треба ходити тільки пішки. Але авто тут – це не розвага, а життєва необхідність. А цими дорогами, які хоч і розбиті та нерідко нагадують швидше бездоріжжя, кожен день їздять місцеві жителі на джипах, старих «Нивах», УАЗах, ЛуАЗах – щоб привезти додому продукти та інші необхідні у повсякденному житті річі. Лікарі – коли потрібна термінова медична допомога. Вчителі та діти – їдуть у школу та назад додому, тощо. А якщо у родині немає автомобіля – їх підвозять сусіди чи друзі, бо 10–15 км в один бік пішки щодня не проходиш. Нести продукти на 16-й поверх без ліфту – вже складно. А спробуйте занести їх на 16 км вгору взимку по крутих гірських стежках.

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Карпати – це не тільки заповідник «під ковпаком». Це дім, в якому живуть люди. Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на «Ниві», що їде за хлібом, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища, тощо.

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Щодо зйомок. Планування циклу наших передач – це тривалий процес. Ще готуючи експедицію, ми уважно вивчали відкриті джерела, карти та іншу інформацію, щоб уникнути потрапляння на території природозаповідного фонду. Ми ретельно продумували кожну деталь маршруту та обирали і використовували саме ті дороги загального користування, якими регулярно їздять місцеві мешканці і на яких точно дозволено рух транспорту.

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Давайте берегти природу з розумом, а не створювати вигадані конфлікти. Розуміти різницю між місцевими дорогами та заповідними територіями.

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А взагалі, мої програми – це запрошення наживо відвідати Карпати. І побачити, як вони реально живуть. Через відео ми тільки частково можемо передати цю атмосферу, дорогі друзі” – написав Дмитро у Фейсбук.